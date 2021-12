Bahia encerra preparação para enfrentar o Vasco

Publicado domingo, 23 de setembro de 2018 às 13:51 h | Atualizado em 23/09/2018, 13:52 | Autor: Da Redação | Foto: Felipe Oliveira | E. C. Bahia ouvir

No início do treino, Enderson escalou o possível time que irá iniciar a partida - Foto: Felipe Oliveira | E. C. Bahia