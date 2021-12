Bahia encerra preparação para enfrentar o Cruzeiro em Salvador

O time do Esporte Clube Bahia treinou pela última vez em 2018. A preparação para enfrentar o Cruzeiro foi realizada na manhã deste sábado, 1. A partida ocorrerá neste domingo, 2, às 16h, no estádio de Pituaçu, pela 38ª rodada do Campeonato Brasileiro.

O treinamento ocorreu com a presença dos torcedores, que viram o time em uma atividade recreativa entre o time de Gilberto, Gregore e Zé Rafael contra a equipe de Douglas, Vinicius e Ramires.

Ao fim do treino os jogadores tiraram fotos e deram autógrafos aos torcedores presentes no Fazendão. Os atletas foram liberados e devem se apresentar a noite, quando será iniciada a concentração para a partida deste domingo.

