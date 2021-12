Bahia encerra preparação para enfrentar o América-MG

O elenco do Bahia finalizou nesta terça-feira, 17, à tarde, no Estádio de Pituaçu, a preparação para pegar o América-MG pelo jogo de volta da segunda fase da Copa do Brasil. A partida será realizada nesta quarta, 18, às 21h45, na Arena Fonte Nova.

O técnico Doriva comandou um treinamento tático e escalou a possível equipe que começa jogando contra o time mineiro. Os atacantes Hernane e Edigar Junio, o meia Rômulo e o volante Yuri ficaram no Fazendão, onde treinaram na academia.

Para o duelo contra o Coelho, o meia Juninho deve pintar no lugar de Paulo Roberto, que se recupera de um golpe na cabeça sofrido durante a partida de estreia da Série B ante o Avaí.

O Tricolor precisa vencer por qualquer placar para avançar de fase. Caso haja outro resultado sem gols, a decisão vai ser decidida nas penalidades.

