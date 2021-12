Bahia encerra preparação para duelo contra o Inter

O Bahia encerrou na tarde desta terça-feira, 11, no CT do Grêmio, sua preparação para enfrentar o Internacional. Para esta partida, o tricolor não poderá contar com o meia Gregore e com os atacantes Elber e Artur. Gilberto viajou com a delegação e pode jogar.

No campo, o técnico Roger Machado começou a atividade com um trabalho técnico, com ênfase em troca de passes e finalizações. No fim, alguns atletas ainda trabalharam faltas frontais e cobranças de pênaltis.

Em entrevista coletiva, o volante Elton falou sobre o momento vivido pelo tricolor e a expectativa para o duelo desta quarta. "A gente está marcando forte ali, jogando com três volantes e saindo rápido no contra-ataque. Estamos vivendo um bom momento. Eles também. Então, quem vai ver o jogo tem tudo a ganhar, porque vai ser um grande jogo".

O Bahia é sexto colocado da Série A do Brasileirão com 14 pontos. Já o Internacional aparece uma posição atrás, com 13. A partida está marcada para as 21h30 desta quarta, 12, e é válida pela 9° rodada.

