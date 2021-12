Bahia encerra preparação para duelo contra a Chapecoense

A equipe do Bahia encerrou neste sábado, 3, a preparação para enfrentar a Chapecoense. O tricolor encara a equipe catarinense neste domingo, 4, às 18h, na Arena Fonte Nova, pela 32ª rodada do Brasileirão.

No gramado, o técnico Enderson Moreira, aplicou um trabalho de posse de bola utilizando metade do campo. Depois, o grupo aprimorou as finalizações, em que os laterais cruzavam na área e os atacantes chutavam para o gol.

Nos momentos finais, o time passou por um treinamento de bolas paradas, com foco principal nas faltas laterais e escanteios.

adblock ativo