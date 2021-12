Bahia encerra preparação para confronto com o Palmeiras

O Bahia encerrou neste sábado, 10, a preparação para a partida contra o Palmeiras, em São Paulo, na Allianz Parque, neste domingo, 11, às 16h, válida pela 14ª rodada do Brasileirão.

O treino foi marcado por atividades de transição rápida de defesa para o ataque e finalizações. Após o treinamento, a equipe participou do famoso 'rachão'.

As baixas no elenco ficaram por parte dos meio-campistas Elton e Alejandro Guerra, que ficaram na academia do clube. Após as atividades, o grupo almoçou no CT e embarcou para São Paulo.

