Bahia encerra preparação para clássico deste domingo

O Esporte Clube Bahia teve neste sábado, 2, o último treino que antecede o clássico BA-VI, que será realizado neste domingo, 3. A partida será a primeira do ano em que os times tricolor e rubro-negro se enfrentam. O jogo acontecerá, às 17h (horário de Salvador), na Arena Fonte Nova.

No turno da manhã, o técnico Enderson Moreira fez os últimos ajustes no elenco que irá participar do jogo, que é válido pela terceira rodada da Copa do Nordeste.

Inicialmente, às 9h, os jogadores estiveram no auditório do Fazendão junto com a comissão técnica, que apresentou um vídeo composto por informações detalhadas sobre o Esporte Clube Vitória. Após cerca de 35 minutos, eles seguiram para o campo. Os voltantes Yuri e Elton ficaram no departamento médico.

No gramado, Enderson separou dois grupos: um destinado à equipe titular e outro composto por cinco atletas, para uma atividade focada em bola parada. O técnico orientou os atletas em lances de faltas frontais, laterais, escanteios e jogadas aéreas. Durante o treino foram trabalhadas as táticas defensivas e ofensivas. No outro lado do campo estavam Cláudio Prates e Luis Fernando Flores, que juntos realizavam um treino técnico.

Ao fim do treino, enquanto um grupo focou em cobranças de pênaltis, outro intensificou em faltas próximas da grande área. Em seguida os atletas almoçaram no CT e seguiram para o período de concentração.

