Bahia encerra preparação para a largada na Copinha

O Bahia encerrou a preparação para o início da disputa da Copa São Paulo de Futebol Júnior, na manhã desta segunda-feira, 2, no Fazendão. O time comandado pelo técnico Aroldo Moreira fez o último treino antes de viajar nesta terça, 3, para São Bernardo do Campo, cidade que será a casa do Esquadrãozinho na competição.

Isso porque na quarta, 4, o Tricolor fará sua estreia na Copinha contra o Trindade-GO, no estádio Beatão, em São Bernardo do Campo, às 15h (horário da Bahia).

Na sexta, no dia 6, o Esquadrãozinho desafia o Fast-AM, no mesmo local, às 20h, pela segunda rodada da competição.

Depois, o jogo será contra o São Bernardo FC, no domingo, 8, também no Baetão, às 17h, pela terceira rodada da primeira fase.

Os jogadores que disputarão a competição já foram definidos:

Goleiros: Dejair e Isael

Laterais: Edimundo, João Pedro, Juninho, Alisson Borges

Zagueiros: Bolívia, Everson, Jaques

Volantes: Hugo Ribeiro, Wesley, Luis Fernando

Meias: Max, Felipinho

Atacantes: Hugo Freitas, Giovane Itinga, Júnior Brumado, Cristiano, Zeca e Douglas

