Bahia encerra preparação para a final do Campeonato Baiano

O elenco do Bahia fez o último treino na manhã deste sábado, 13, antes do primeiro jogo da final do Campeonato Baiano, às 16h deste domingo, 14, diante do Bahia de Feira, no Estádio Joia da Princesa.

O técnico Roger Machado comandou o treino com foco nas jogadas de bola parada, além de cobranças de falta e pênaltis. Alguns atletas participaram de um treino em campo reduzido.

A ausência do treino desta manhã foi o atacante Élber, que se recupera de dores na coxa.

