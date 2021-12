Bahia encerra preparação com recreativo e bolas paradas

O Bahia encerrou nesta sexta-feira, 30, no Fazendão, a preparação para o confronto contra o CSA, na Arena Fonte Nova. O duelo, que ocorre no sábado, 31, é válido pela 17ª rodada do Brasileirão Série A.

Assim como no dia anterior, o comandante Roger Machado utilizou o tempo do treino para ênfase nas bolas paradas. As atividades foram voltadas para as cobranças de escanteio e arremesso lateral. Tanto o sistema defensivo, quanto ofensivo foram trabalhados.

Na segunda parte, o grupo participou de um recreativo, com o time de Gilberto, Gregore e Nino Paraíba, vencendo a equipe de Flávio, Juninho e Lucca por 2 a 1. Por fim, os jogadores aprimoraram as faltas frontais e cobranças de pênaltis.

Após a atividade os atletas seguiram para a concentração.

