Bahia encerra "jornada dupla" com treino técnico no Fazendão

Depois de começar o dia com um treino físico puxado na parte da manhã, os jogadores do Bahia retomaram as atividades por volta das 15h desta sexta-feira, 14, com um treino específico por posição.

O técnico Marquinhos Santos dividiu o grupo em dois, ficando os zagueiros e volantes em uma parte do campo, enquanto os meias e atacantes do outro lado. Os laterais treinaram de forma intensa cruzamentos para os homens de frente, que tinham a missão de finalizar para o gol.

Os defensores e cabeça de área trabalharam a marcação, saída de bola e ligação defesa-ataque.

O atacante Zé Roberto, que está recuperado de lesão, vinha trabalhando a condição física durante a semana e treinou normalmente com os companheiros no CT. Galhardo, também curado, permaneceu na academia trabalhando a parte física.

Mesmo sem jogos durante o fim de semana, o elenco não terá folga. Neste sábado, 15, os atletas se reapresentam no Fazendão para mais uma jornada de dois tempos seguindo a preparação para a sequência do Campeonato Baiano.

