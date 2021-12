O Bahia soube aproveitar a fragilidade adversária, na noite desta sexta-feira, 31, no Fraqueirão, para voltar a vencer fora de casa na Série B do Brasileirão.

Depois de mais de dois meses - quatro derrotas e dois empates -, o time comandado por Sérgio Soares passou pelo ABC em um jogo de pouca qualidade técnica: 3 a 0. O resultado colocou o Esquadrão provisoriamente em segundo, com 28 pontos.

Tiago Lemos Bahia encerra jejum e assume vice-liderança provisória

O jogo

Com Alexandro no lugar de Maxi Biancucchi - Sérgio Soares fez a mudança para "ter um homem a mais dentro da área" -, o Esquadrão abriu o placar aos 28 minutos do primeiro tempo. Eduardo cobrou falta com qualidade e Alexandro acertou o cabeceio.

A bola na rede deixou os abecedistas perdidos. Aos 41, Souza aproveitou os erros rivais, limpou o lance e chutou rasteiro de fora da área para aumentar a vantagem: 2 a 0.

Na segunda etapa, Rômulo entrou no lugar de Eduardo e também fez o seu. Aos 13, após cruzamento de Tony, o meia canhoto completou para a rede após desvio de Alexandro.

A torcida do ABC pediu Chiclete em campo, mas o trio de gols do Esquadrão já havia garantido o triunfo.

