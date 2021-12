Bahia encerra ciclo de contratações para estreia do Baianão

Um lateral-direito (Tony, 25 anos), três zagueiros (Adriano Alves, 29, Chicão, 33, e Thales, 21), um volante (Souza, 26), três meias (Tiago Real, 26, Tchô, 27, e Willians Santana, 26) e um centroavante (Léo Gamalho, 29). São estes os únicos reforços do Bahia para o início da temporada, que começa com a estreia no Campeonato Baiano, contra o Vitória da Conquista, neste domingo, 1º.

Mesmo com a saída do lateral-esquerdo Pará, que foi negociado para o Cruzeiro, o tricolor não deve trazer um jogador para a posição. "Não. Por enquanto, não. Vamos aguardar um pouco. O Carlos [20 anos, da base] está treinando muito bem", diz o diretor de futebol Alexandre Faria, antes de completar, sobre o fim do ciclo de reforços: "A princípio, sim. A não ser que surja uma oportunidade pro Bahia".

Dos contratados, além de Souza - ainda será apresentado -, Thales e Tiago Real aguardam para serem regularizados.

