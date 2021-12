Bahia encara xará de Feira para recuperar moral

Há uma semana, não havia tanta desconfiança sobre o Bahia. Tirando a goleada por 6 a 1 sofrida no amistoso com o Orlando City, nos Estados Unidos, em 27 de fevereiro, o time 'passeava' pela temporada: líder na Copa do Nordeste e no Estadual, tinha 100% de aproveitamento em 10 jogos oficiais.

Boa parte do sucesso era puxado pelo ataque. Foram 25 gols até a semana passada, média de 2,5 gols por jogo. Hernane 'Brocador' era o destaque com oito tentos nas sete partidas em que atuou.

Contudo, os últimos sete dias abalaram a confiança tricolor. Primeiro, e mais impactante, perdeu o Ba-Vi de domingo passado por 2 a 0. Depois, na quarta-feira, um sonolento empate sem gols com o Globo-RN pelo jogo de ida da 1ª fase da Copa do Brasil.

Mas eis o futebol: passada a última semana, o Tricolor tem neste domingo, 20, a chance de não deixar a moral cair de vez. Enfrenta o Bahia de Feira, no estádio Pedro Amorim, em Senhor do Bonfim, às 16h, pelo jogo de ida das quartas de final do Campeonato Baiano. Adversário que o Esquadrão já derrotou pela 1ª fase, também em Senhor do Bonfim, por 2 a 0.

O técnico Doriva falou sobre a obrigação de não 'deixar a peteca cair': "É simples: temos que passar tranquilidade aos jogadores. Não é porque perdemos um jogo e empatamos outro que a gente tem que se desesperar", disse.

A bem da verdade, o time, que ainda ostenta o belo aproveitamento de 86% no ano, começou a cair de produção após um incidente no próprio Pedro Amorim. No caso, a lesão de Hernane, que torceu o joelho e só deve voltar a jogar em maio, na Série B.

Na primeira partida sem seu principal jogador, em 9 de março, o Esquadrão bateu o Galícia por 4 a 0. Naquele mesmo dia, o time sub-20 defendeu o clube pelo Nordestão e fez bonito: triunfo fora de casa por 2 a 1 sobre a Juazeirense. Na sequência, porém, a 'ficha caiu', com um único ponto e nenhum gol marcado em dois jogos.

"A gente tem que manter a calma, até porque o gol tem um detalhe: o atleta tem que estar muito tranquilo para fazer a melhor escolha na hora da definição", ponderou Doriva. "Então, é encorajá-los a continuar no mesmo caminho. A gente está fazendo uma campanha muito boa em 2016".

Mudanças

Se a queda dos 100% de aproveitamento já tinha contado com uma porção de desfalques - foram três no time titular do Ba-Vi -, a lista só aumentou na última semana. Ainda sem o lateral direito Tinga, o volante Danilo Pires e o atacante Hernane, o grupo dos machucados ganhou novo integrante: o zagueiro Gustavo, que sofreu lesão ligamentar no joelho e só volta a jogar em seis meses.

Apesar do reforço de Henrique, contratado junto ao Atlético-MG, o ataque neste domingo terá a mesma formação do Ba-Vi: Luisinho, Zé Roberto e Edigar Junio, que volta após ter sido poupado na quarta por desgaste.

Ainda sem o zagueiro Lucas Fonseca e o lateral esquerdo João Paulo Gomes, aprimorando a parte física, a defesa terá a mesma formação que terminou o clássico. Também poupado contra o Globo, Feijão retorna ao meio-campo.

adblock ativo