Bahia encara xará de Feira em amistoso neste sábado

Com o cancelamento da Copa Amazônia, o Bahia providenciou um amistoso contra o Bahia de Feira para seguir com a preparação o Campeonato Baiano, que começa no início de fevereiro. A partida contra o xará tricolor está marcada para este sábado, 24, às 15h45, no Fazendão.

De acordo com um comunicado divulgado do site do Esquadrão, o jogo-treino não contará com a presença da torcida, porque " a arquibancada do CT não comportaria o público esperado", com isso "a atividade terá portões fechados".

Ainda segundo a nota, 50 sócios serão sorteados para assistir o confronto. Detalhes do sorteio serão divulgados no site do clube, ao longo do dia.

