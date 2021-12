Bahia encara Sergipe e busca avançar à 2ª fase da Copa do Brasil

O ano de 2017 começou para o Bahia como 2016 havia terminado. Após as seis partidas disputadas na temporada, o Tricolor segue com a ‘sina’ de estar com 100% de aproveitamento em casa, mas não conseguir triunfar como visitante. Acompanhe aqui os principais lances da partida.

Que bom para o Tricolor então, que nesta quinta-feira, 16, às 20h30, não precisará mesmo vencer. Pelo novo regulamento da Copa do Brasil, o time de Guto Ferreira avançará a para a segunda fase da competição com um empate no jogo único com o Sergipe em Aracaju.

No ano passado, o Bahia alcançou o desempenho histórico de vencer todas as nove partidas como mandante no segundo turno da Série B. Fora de casa, porém, o Esquadrão sofreu. Teve apenas três triunfos: contra o Goiás, por 2 a 0, sobre o Avaí, por 3 a 0, e o último para cima do Vila Nova, por 1 a 0.

Em 2017, a diferença segue enorme. Foram três empates sem gols fora de casa até agora: ante Fortaleza, Jacuipense e Altos. Enquanto isso, como mandante, o Esquadrão venceu todas, e ainda marcou dez gols: Jacobina, Moto Club (ambos por 2 a 0) e Bahia de Feira (goleada por 6 a 0).

A ponderação é que nos três duelos fora de casa o Tricolor encontrou dificuldades pontuais. Contra Fortaleza e Altos teve atletas expulsos, e ante o Jacuipense jogou em um gramado muito comprometido.

Para o embate desta quinta, Guto Ferreira cita outros obstáculos: “O Bahia até agora não conseguiu a bola da competição para treinar. Isso faz diferença para o goleiro, para o cobrador de faltas. Vamos nos adaptar a ela momentos antes ou já na partida”.

“Tem o fato de jogar pelo empate, mas só na primeira rodada. Na segunda existe um sorteio de mando e um time melhor ranqueado pode enfrentar um inferior fora de casa. E nesse caso se empatar vai para os pênaltis. Beneficia então quem ganhar o sorteio”, completou o treinador.

Time titular

O comandante foi meio confuso na explicação, mas deu a entender que nesta quinta utilizará os titulares: “Neste jogo, vamos entrar com uma equipe bastante competitiva. A equipe que está jogando a Copa do Nordeste, digamos que essa seja a equipe base. Não que a outra não seja. A outra está galgando espaço. A equipe que está jogando a Copa do Nordeste é a equipe que deve ser a base para a competição da Copa do Brasil”.

Sendo assim, Guto usará o time titular em dois jogos seguidos pela primeira vez. A única dúvida de fato é quem substituirá Allione, vetado da partida com um estiramento grau um no quadril.

O mais provável é que seja Diego Rosa, mas o próprio Guto fez ressalvas: “Ainda não sei o que vou fazer, até porque ele é o que mais jogou em sequência, então ainda não tenho uma posição final devido a isso”. O meia-atacante é o único a ter participado de todas as seis partidas do ano.

Sergipe x Bahia - Primeira fase da Copa do Brasil

Local: Estádio Batistão, em Aracaju (SE)

Quando: Quinta-feira, 16, às 18h30 (horário da Bahia)

Árbitro: Grazianni Maciel Rocha

Assistentes: Silbert Faria Sisquim e Diogo Carvalho Silva (trio do Rio de Janeiro).

Sergipe - Ferreira, Sorriso, Jonas, Carlos Alexandre e Vicente; Ramalho, Welton Heleno, Davi Ceará e Lelê; Gabriel Cajano e Hiago. Técnico: Betinho.

Bahia - Jean, Eduardo, Tiago, Jackson e Armero; Renê Júnior, Juninho e Régis; Diego Rosa, Zé Rafael e Hernane. Técnico: Guto Ferreira.

