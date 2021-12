Bahia encara São Paulo na 1ª rodada do Brasileirão Sub-20

O treinador Aroldo Moreira comandou um intenso treino tático no campo principal do Fazendão, nesta terça-feira, 17, e testou opções para definir o time que entra em campo contra o São Paulo, pela 1ª rodada do Brasileirão Sub-20. O Esquadrãozinho enfrenta o Tricolor paulista nesta quarta, 18, às 19h, em Pituaçu.

Deijair; Marlon, Rodrigo, Everson e Alisson; Júnior, Sávio e Wesley; Mayron, Jacó e Geovane Itinga devem compor a equipe titular.

Os ingressos para o duelo de tricolores estarão à venda na bilheteria do estádio pelo preço de R$ 10 (inteira) R$ 5 (meia).

