Bahia encara Santa Cruz-RN por vaga na 3ª fase da Copa do Brasil

Atenção é a palavra de ordem para o Bahia no jogo desta quarta-feira, 6, às 19h15, contra o Santa Cruz-RN, na Arena das Dunas, em Natal, em partida única válida pela segunda fase da Copa do Brasil.

Diferentemente da primeira fase, na qual o Esquadrão avançou após um empate em 2 a 2 com o Rio Branco, no Acre, agora, em caso de empate, a decisão será nos pênaltis.

Por isso, o Tricolor baiano precisará contar com a boa fase do ataque mais positivo do Brasil, com 28 gols, e também com o seu goleador, Gilberto, atleta que mais marcou no país até o momento, com 11 tentos em 10 partidas.

Outro que vem colaborando para a força ofensiva do Bahia é o meia Shaylon, que, apesar de não ter o status de titular absoluto do time, já marcou quatro gols neste início de temporada, isolando-se como vice-artilheiro do Esquadrão em 2019, além de, em apenas dois meses no time, ter igualado o número de gols feitos em dois anos como profissional com a camisa do São Paulo.

Então, mesmo que não comece jogando, é muito provável que Shaylon seja utilizado nesta quarta. O próprio técnico Enderson Moreira afirmou após a goleada sobre o Altos, que o jovem meia “é um titular da equipe, independentemente se começa às vezes na reserva”.

Entrevistado de terça, 5, após o último treino em Salvador, Shaylon reconheceu a boa fase que vem passando no Bahia.

“Estou vivendo um momento especial. Muito importante para dar sequência ao trabalho e cada vez melhorar mais”.

Retornos

Para a partida de logo mais, Enderson Moreira contará com os retornos do volante Gregore, do meia Guilherme e do atacante Artur. Do trio, Gregore e Artur devem ser titulares.

Estreias nas Arenas

O jogo desta quarta será o primeiro do Bahia na Arena das Dunas, um dos 12 palcos da Copa do Mundo no Brasil, em 2014. Dos estádios do Mundial, o Esquadrão já jogou em nove deles, faltando ainda atuar também na Arena Pantanal e Arena da Amazônia. O saldo é positivo para o Esquadrão nas estreias nesses estádios. São quatro triunfo, dois empates e três derrotas.

Rival potiguar

Apesar de ter obtido a classificação para a segunda fase da Copa do Brasil, ao vencer em casa o Tupi por 1 a 0, o Santa Cruz de Natal não vem em boa fase no estadual: perdeu todos os três jogos do segundo turno do Campeonato Potiguar até o momento, e só ficou no quinto lugar do primeiro turno do estadual.

adblock ativo