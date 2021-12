Bahia encara Santa Cruz fora de casa e tenta voltar ao G-4

A cada partida que passa, fica mais difícil para o torcedor do Bahia acertar com qual escalação o time entrará em campo. Seja por lesões, suspensões ou simplesmente por escolha do técnico Sérgio Soares, o Tricolor tem estado em constante mutação ao longo deste segundo semestre.

Nesta terça-feira, 28, às 19h30, diante do Santa Cruz, em Recife, o Esquadrão vai para a sua 19ª partida desde que a Série B começou com o seu 19º time diferente. Isso mesmo: o Bahia não conseguiu até agora repetir uma escalação sequer, seja em duelos seguidos ou em confrontos intercalados.

A situação é muito diferente da do 1º semestre, quando o treinador conseguiu montar um time-base com três meias (Pittoni, Souza e Tiago Real) e três atacantes (Maxi, Kieza e Léo Gamalho), e só o alterava quando tinha desfalques ou jogadores poupados.

A equipe jé estreou contra o Coelho sem o então titular Gamalho e sem Souza, poupado. Já naquela partida, Kieza se machucou e só voltou sete jogos depois. O primeiro confronto em que o comandante teve todos os considerados titulares à disposição foi o Ba-Vi, já pela 10ª rodada, quando utilizou um esquema igual ao do começo da temporada.

Foram 57 mudanças de uma escalação para a outra ao longo de 18 jogos, o que dá uma média de pouco mais de três alterações por confronto. Vale lembrar que, nessa conta, há o jogo de ida contra o Luverdense, pela Copa do Brasil, no qual o comandante montou um time cheio de reservas.

Sem base

A prova de que Soares não encontrou um time-base nessa nova etapa é que o técnico mexeu em setores mesmo quando não tinha desfalques. Foi o caso dos últimos três jogos. Após duelo com o Paysandu pela Copa do Brasil, há 15 dias, trocou Gustavo Blanco por Pittoni para a partida diante do Criciúma, pela Série B. Naquele confronto, o time atuou num 4-4-2, com Eduardo no meio.

No jogo seguinte, o de volta contra Papão, ele manteve Pittoni, mas, sem Eduardo, que não podia jogar a Copa do Brasil, trocou o 4-4-2 por um 4-3-3, com a entrada de Alexandro no ataque. No duelo do último sábado, contra o Botafogo, manteve o atacante e o esquema, mas tirou Pittoni para o retorno de Souza.

Nesta terça, mais uma vez, o time será diferente por conta de desfalques e por escolha do técnico. Eduardo volta ao meio após as atuações ruins de Alexandro. Thales retorna à zaga no lugar de Robson, suspenso com três cartões amarelos.

Não para por aí: titular dos dois últimos jogos após ficar três anos sem jogar, Ávine será poupado por conta de desgaste muscular. Marlon vai jogar na lateral esquerda.

Após dez anos

Clubes de massa, tricolores e nordestinos, Santa Cruz e Bahia têm muito em comum, inclusive as dificuldades vividas nos últimos dez anos, quando passaram pelas divisões mais baixas do Brasileirão.

Por conta dessas dificuldades, Santinha e Esquadrão passaram dez anos sem se encontrar no Campeonato Brasileiro. A última partida entre os dois aconteceu em 2005, justamente pela Série B. O Tricolor baiano foi goleado pelo de Pernambuco por 4 a 2 em plena Fonte Nova, no dia 10 de junho, pela 8ª rodada.

O Bahia se deu mal naquele ano, caindo para a Terceirona, enquanto o Santa conseguiu o acesso à Série A. Na passagem de 2007 para 2008, os times trocaram de nível: o pernambucano caiu para a C enquanto o baiano voltou para a B.

O Santa afundaria mais, ficando por três anos na Série D. Voltou para a Segundona apenas no ano passado.

adblock ativo