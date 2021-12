Bahia encara Sampaio Corrêa por vaga nas quartas do Nordestão

O torcedor do Bahia deve passar por fortes emoções nesta sábado, 30, a partir das 16h, ao acompanhar o Bahia em campo pela última rodada da primeira fase da Copa do Nordeste, no estádio Castelão, em São Luís, no Maranhão, contra o Sampaio Corrêa.

A equipe maranhense é a responsável pelo maior trauma da atual passagem do presidente Guilherme Bellintani e do técnico Enderson Moreira no Esquadrão, ao derrotar o Bahia na final do Nordestão do ano passado.

Situações para avançar às quartas Situações para avançar às quartas

Neste sábado, então, vencer o Sampaio Corrêa é indispensável não só para exorcizar este revés do passado, mas também para seguir na luta para conquistar o título da competição regional em 2019.

Olho nos outros jogos

Mas ganhar o jogo no Castelão pode não ser suficiente: em quinto lugar no Grupo A, o Bahia também estará de olho nas partidas de Ceará, Náutico, CSA e ABC, todas começando também às 16h.

Com 12 pontos, um ponto atrás do quarto colocado, o CSA, caso o Bahia perca para o Sampaio, já fica sem chances de se classificar. Se empatar a partida no Maranhão, o Tricolor ainda pode avançar caso dois resultados aconteçam conjuntamente: o CSA perder para o Altos, fora de casa, e também contar que o ABC não vença o Fortaleza, no Ceará.

Ganhando o jogo, o Esquadrão passa às quartas de final se o CSA ou o Náutico, que pega o Vitória no Barradão, não vencer sua partida, ou ainda se o Ceará for batido fora de casa pelo Salgueiro.

No triunfo da última quarta, sobre o Atlético de Alagoinhas, o Bahia iniciou uma sequência de partidas fora de Salvador. Além do jogo deste sábado no Maranhão, na terça-feira, 2, será a vez de atuar pela Copa do Brasil, em Alagoas, contra o CRB, pelo jogo de ida da terceira fase da competição.

Para conseguir os resultados em três jogos como visitante em um período curto, o técnico Enderson Moreira aposta na boa fase do time, que vem de quatro triunfos seguidos, nos quais marcou 13 gols e não sofreu nenhum.

Como o Bahia precisa ganhar, Enderson conta com o ótimo momento que o setor de ataque vive na atual temporada. Com 42 gols, o tricolor tem o melhor ataque do país, além dos gols da dupla Gilberto e Fernandão, que já marcaram juntos 19 vezes (13 de Gilberto e seis de Fernandão), 45% dos tentos marcados pelo Bahia em 2019.

Remanescentes

Do atual elenco do Bahia, apenas sete jogadores estiveram em pelo menos um dos dois jogos da decisão da Copa do Nordeste do ano passado diante do Sampaio Corrêa: o goleiro Anderson, o lateral Nino, o zagueiro Lucas Fonseca, os volantes Gregore, Flávio e Elton, além do atacante Élber.

De acordo com Elton, apesar da lembrança negativa que traz enfrentar Tubarão, o clima do time é outro para a partida deste sábado no Castelão.

“Não tem como enfrentar eles e não lembrar, com todos achando que a gente ia erguer a taça e não conseguimos. Mas agora estamos em 2019, outro clima, precisando muito ganhar o jogo e torcer pelos outros. Vai ser uma grande partida”.

Além da exaltação que tem sido feita à fase do ataque tricolor, o setor defensivo também vem em um bom momento, sem ter sido vazado nos últimos quatro jogos.

Essas quatro partidas sem levar gols coincidem com o retorno de Elton ao time titular, após ficar quase dois meses lesionado e fora da equipe.

O atleta reconhece a boa fase sua e do time, mas lembra que ninguém ainda conquistou nada este ano.

“Estamos numa crescente muito boa, curtindo o momento, mas a gente sabe que não ganhamos nada na Copa do Nordeste, e também queremos ser campeões do Baiano. É viver jogo após jogo”.

Sampaio vem com reservas

Com apenas um ponto em sete jogos, o Sampaio Corrêa não tem mais chance de avançar às quartas do Nordestão.

Por isso, o técnico Julinho Camargo deve escalar um time com reservas, até porque o Sampaio joga já nesta terça pela primeira semifinal do Campeonato Maranhense, contra o Imperatriz.

