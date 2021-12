Bahia encara Paysandu e busca a reabilitação na Série B

Não tem mais jeito: para voltar à Série A neste ano, o Bahia precisará sanar o prejuízo recente. Com a derrota por 3 a 1 no Ba-Vi, sábado, e os triunfos de América-MG e Santa Cruz na última rodada, o Tricolor despencou da quarta para a sexta posição, a um ponto do G-4. Por isso, terá que vencer o concorrente direto Paysandu, nesta terça-feira, 6, às 21h30, para não ampliar sua crise.

A receita do técnico Sérgio Soares para bater o Papão, tão temido em Belém, parece ser simples: anular o lateral direito Yago Pikachu, artilheiro do Bicolor na Série B com oito gols. No treino fechado desta segunda, 5, - o último antes do embarque ao Pará - o meia-atacante João Paulo Penha foi testado ao lado de Maxi Biancucchi. Ao que tudo indica, será dele e do seu xará, o lateral esquerdo João Paulo, a missão de marcar o destaque adversário.

O time reserva simulou o posicionamento do Papão. Adriano Apodi imitou as subidas ao ataque de Pikachu. Até a metade do campo de defesa, o responsável por acompanhar a subida do lateral era João Paulo Penha. Depois disso, o xará, lateral esquerdo, era quem se apresentava, às vezes para dobrar a marcação.

Penha também foi a escolha do para suprir a falta de Kieza, expulso no clássico. Seu substituto mais provável, Roger, se ausentará novamente devido a uma indisposição intestinal. Outros candidatos à vaga, como Zé Roberto e Jacó, começaram a atividade do lado de fora do campo.

O resto do time deve ser o mesmo que perdeu para o arquirrival. Soares também não tem à disposição dois laterais: o canhoto Ávine, que se recupera de uma lesão na panturrilha esquerda, e o destro Cicinho, que sofreu um estiramento na coxa direita.

A ausência de Kieza, aliás, ainda repercutia no Fazendão nesta segunda. O zagueiro Gustavo admitiu que teme uma suspensão maior do artilheiro da equipe, autor de 10 gols na Série B. "A gente conversou bastante com ele depois do jogo. Realmente, ele estava bastante chateado pela expulsão naquele bom momento que vivia na partida. Mas ele tem que ter toda tranquilidade possível para nos ajudar depois que voltar da suspensão e que não pegue mais nenhum gancho", disse. "Lógico que a gente lamenta muito a ausência dele. Mas nós temos que, de alguma forma, suprir essa falta, 100% focados. Todos precisam se doar", completou.

Vítima solitária

O Papão foi o único dos atuais oito primeiros colocados - e que ainda brigam pelo acesso - que o Tricolor já venceu nesta competição. Jacó fez os gols do triunfo de 2 a 0 na Fonte. Pela terceira fase da Copa do Brasil, o Bahia foi eliminado com revés de 3 a 0 em Belém e vitória de 2 a 0 em Pituaçu.

Agora, o Bicolor está em quinto lugar, com a mesma pontuação do Esquadrão: 47 pontos. Vem, pela primeira vez no campeonato, de três derrotas consecutivas, contra Náutico (1 a 0), Vitória (3 a 1) e Atlético Goianiense (2 a 1). Além do time pernambucano, só o líder Botafogo bateu o Paysandu no Mangueirão.

O Bahia, que não vence há quatro rodadas - com três empates e uma derrota -, quer se reerguer em jogo crucial. "Temos outra decisão, outro confronto direto, então precisamos virar a página logo", afirmou Gustavo. "(O acesso) só depende das nossas forças".

