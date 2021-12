Bahia encara o Vasco para manter invencibilidade

Sem saber o que é derrota no segundo turno do campeonato Brasileiro da Série A, o Bahia tem uma difícil tarefa pela frente: tentar manter a invencibilidade contra o Vasco, no estádio São Januário, no Rio de janeiro, na tarde deste domingo, 9.

Com duas vitórias sobre Santos e São Paulo e um empate com o Atlético-MG, nos últimos três jogos, o Esquadrão ocupa a 16ª posição, com 24 pontos ganhos, quatro a mais que o time do Palmeiras, que é o primeiro na zona de rebaixamento.

Uma vitória sobre os vascaínos será essencial para o tricolor se distanciar ainda mais da zona da degola. O Vasco, que ocupa a 4ª posição com 39 pontos, procura se manter no grupo dos quatro primeiros e encostar ainda mais nos líderes do campeonato.

Mais uma vez sem poder contar com o meia Gabriel, com lesão na coxa, o técnico Jorginho vive um dilema. Ele está em dúvida se escala Lulinha ou Mancini no setor de meio-campo. Com dores na região lombar, o volante Fabinho foi vetado pelo departamento médico e também não joga. Como reforço, o time tem a volta do lateral Jussandro, que cumpriu suspensão contra o Atlético-MG.

Contra o tricolor, o técnico vascaíno Cristóvão Borges não contará com nove jogadores. Dentre eles, o meia Carlos Alberto, que reclamou de uma fisgada na coxa direita durante o recreativo deste sábado, 8, e será vetado.

Vasco - O último treino de preparação antes da partida contra o tricolor baiano, realizado na manhã deste sábado, no estádio de São Januário, foi marcado por um susto. O atacante Alecsandro levou uma pancada no joelho, após se chocar com o goleiro Alessandro em uma dividida, e saiu de campo mancando. O departamento médico do time cruzmaltino disse, entretanto, que o jogador está apto para enfrentar o Bahia.

Desfalque certo é o meia Carlos Alberto, que foi vetado após se queixar de uma fisgada na coxa direita. Além dele, o técnico Cristóvão Borges também não contará com os jogadores Renato Silva, Rodolfo, Dedé, Auremir, William Matheus, Thiago Feltri, Wendel e Felipe.

Com 11 vitórias, seis empates e cinco derrotas, o Vasco, que liderou o Brasileirão da 3ª à 5ª rodada, tem um aproveitamento de 59,1%.

Bahia - No Bahia, para a vaga de Gabriel, as opções são Lulinha e Mancini. Com dores na região lombar, o volante Fabinho foi vetado pelo departamento médico e também não joga. Já Jussandro volta de suspensão e reassume a titularidade.

Nesse sábado, no último treino preparatório no Fazendão antes do confronto contra o Vasco, os jogadores do tricolor participaram de um 'rachão' e, em lugar do tradicional treino coletivo, fizeram um trabalho tático de posicionamento.

O meia Zé Roberto, que não participou do treino da última sexta-feira, 7, por conta de dores na coxa direita, voltou e está confirmado no time titular. Quem também está relacionado é o atacante Elias, recuperado de uma fratura na tíbia.

Em 22 jogos, o Esquadrão soma cinco vitórias (três delas como visitante), nove empates e oito derrotas. O time tem um aproveitamento de 36,4%.

