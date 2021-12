Bahia encara o São Paulo ainda com chance de ir à Libertadores

Enquanto houver alguma chance, o Bahia tem que lutar. É assim que o zagueiro Tiago encara a partida deste domingo, 3, às 16h, contra o São Paulo, no Morumbi, pela última rodada do Campeonato Brasileiro. “Temos objetivos que a gente ainda pode conquistar. Vamos ao Morumbi para vencer o São Paulo. Não temos mais nada a perder”, contou o zagueiro.

Com possibilidade de conquistar uma vaga na pré-Libertadores – precisa ficar em oitavo lugar; ou na nona colocação, e torcer para o Flamengo ser campeão da Sul-Americana –, o Esquadrão tem de vencer seu duelo e secar Botafogo, Chapecoense e Atlético-MG (confira a tabela de classificação).

Além disso, o Bahia, atual 11º colocado com 49 pontos, pode conquistar seu melhor posicionamento no Brasileirão na era dos pontos corridos, superando o 12º lugar de 2013, com 48 pontos.

“O que a gente não pode é perder o jogo, depois as outras equipes perderem e a gente lamentar: ‘Poxa, se tivesse ganho do São Paulo a gente teria conseguido a vaga’. É o momento de dar nosso melhor e deixamos que o destino diga se vamos para a Libertadores ou não”, declarou o zagueiro Tiago, capitão do Esquadrão.

Novidades na equipe

Com os desfalques do lateral-direito Eduardo e do meia-atacante Zé Rafael – o primeiro recebeu o terceiro cartão amarelo e o segundo foi expulso contra a Chapecoense –, o técnico Paulo César Carpegiani deve promover a entrada do zagueiro Éder improvisado na ala e do meia Régis na parte ofensiva.

Já Vinícius deve perder a posição no meio de campo para o volante Edson. No São Paulo, as baixas são o volante Hernanes e o atacante Lucas Pratto, machucados.

