Bahia encara o Santa Cruz pela segunda rodada do Nordestão

O tricolor baiano enfrenta o tricolor pernambucano na segunda rodada da Copa do Nordeste. As duas equipes somam 1 na classificação em seus grupos. O Bahia empatou com CRB por 1 a 1, enquanto o Santa Cruz ficou no 0 a 0 com o Botafogo-PB.

Bahia e Santa Cruz se enfrentam na tarde deste sábado, 26, às 16h, na Arena Pernambuco. A partida foi transferida para a Arena depois da Federação Pernambucana de Futebol ter vetado o Estádio do Arruda pelas más condições do gramado.

O Esquadrão está com toda moral. Depois de golear a Juazeirense por 7 a 1 pelo Campeonato Baiano, na última quarta-feira, 23, o time principal quer continuar agradando a torcida e desencantar no Nordestão.

O Bahia, que deve seguir com o mesmo time da partida de quarta, entrará em campo com Douglas, Nino Paraíba, Jackson, Lucas Fonseca e Moisés; Gregore, Guilherme e Flávio; Artur, Rogério e Gilberto. O volante Elton é a unica baixa do time comandado por Enderson Moreira. O jogador se recupera de dores no púbis.

Já no Santa Cruz, o treinador Leston Júnior vai esperar até o último minuto pelo camisa 9 Pipoco. O atacante apareceu nesta sexta-feira, 25, no treino na Arena, mas, no entanto, a tendencia é que o atleta não jogue.

Além disso, Neto Costa, que é o reserva imediato de Pipoca, está suspenso após ser expulso na partida contra o Botafogo-PB. O lateral-esquerdo Bruno Ré também é dúvida. O jogador tem uma contratura na coxa esquerda.

O Santa deve entrar em campo com Ricardo Ernesto, Marcos Martins, Vitão, Danny Morais e Bruno Ré (Raphael Soares); Charles, Diego Lorenzi e Luiz Felipe; Augusto, Elias e Allan Dias.

Histórico na Copa

Na Copa do Nordeste, Bahia e Santa Cruz se enfrentaram dez vezes. São cinco triunfos do Esquadrão, três do Santa e dois empates.

