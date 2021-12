Bahia encara o Palmeiras em busca da reabilitação no Brasileirão

O Bahia entra em campo na tarde deste domingo, 16, para encarar o Palmeiras, a partir das 16h, em busca da reabilitação no Campeonato Brasileiro. Depois de perder para o São Paulo, o Tricolor tenta mais um triunfo em seus domínios para se afastar de vez da zona de rebaixamento da competição nacional.

Visando este importante confronto, o técnico Enderson Moreira não poderá contar com o goleiro Anderson que foi vetado pelo departamento médico. O zagueiro Tiago, com dores musculares, é dúvida para o jogo em Salvador e pode ser substituído por Douglas Grolli.

Já no meio de campo, o volante Vinícius está suspenso. Sem o atleta, o comandante tricolor ainda não definiu o substituto que está entre os jovens Marco Antônio e Ramires.

Do lado palmeirense, o técnico Felipão vai optar por uma equipe mista. Por conta do confronto do meio da próxima semana na Libertadores da América diante do Colo Colo, o treinador irá poupar os titulares e promoverá a entrada de jovens atletas como o garoto Papagaio que vai comandar o ataque.

A arbitragem da partida será de Héber Roberto Lopes, que será auxiliado por Henrique Neu Ribeiro e Éder Alexandre.

