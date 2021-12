Bahia encara o Joinville com chance de voltar ao G-4

O primeiro turno do Bahia na Série B de fato não foi nada bom: dos quatro times que estão na zona de rebaixamento atual, o Tricolor só venceu o Joinville, adversário desta terça-feira, 30, às 19h15, em Santa Catarina.

O 2º turno, porém, tem sido totalmente diferente. O Esquadrão tem 100% de aproveitamento até aqui, com dois triunfos por 3 a 0, sobre Avaí e Paraná. Nesta terça, busca pela segunda vez três triunfos seguidos na competição - a primeira foi contra Paysandu, (3x0), Goiás (0x2) e CRB (3x0), entre as rodadas seis e oito.

O Tricolor, que virou o turno em 10º, 8 pontos atrás do G-4, foi beneficiado por confrontos diretos entre os líderes nas últimas rodadas. Com isso, vive esta terça a expectativa de, a depender dos resultados, entrar na zona de acesso. Além de vencer o Joinville, o Bahia tem que torcer por derrotas de CRB (pega o Oeste em casa nesta terça às 20h30) e Brasil de Pelotas (visita às 21h30 o Bragantino).

Boa parte da 'virada' de um turno para o outro pode ser colocada na conta de Edigar Junio. O atacante, que chegou à Série B como vice-artilheiro do time, com oito gols, passou em branco durante toda a primeira metade da competição. Contra Avaí e Paraná, marcou um gol em cada.

"Atacante vive de gols, né? Tem que estar sempre ali, deixando o seu. Quando marca, traz confiança, faz com que a gente jogue mais leve", disse Edigar. "Espero que possa continuar assim, nessa pegada, até o final da temporada. Espero ajudar meus companheiros fazendo grandes jogos".

O atacante comentou o impacto de alcançar a terceira vitória consecutiva para o grupo: "É muito importante a gente ter essa sequência. Nos últimos jogos gente ganhou confiança, e a torcida voltou a acreditar no acesso. Mas é preciso ter humildade, colocar os pés no chão. Tem muita coisa para acontecer ainda".

Velho conhecido

Nesta terça, na Arena Joinville, Edigar Junio terá diante dele um ambiente ao mesmo tempo conhecido e bastante nocivo. Foi justamente pelo JEC que o atacante ganhou destaque nacional, ao marcar 12 gols pelo clube na campanha do acesso à Série A em 2014.

"Eles têm uma equipe muito rápida, muito leve. Jogando em Joinville gostam de impor o ritmo, fazem pressão sobre o adversário quando é jogo de torcida. Mas a gente vai com a camisa do Bahia, né? Temos que estar cientes dessas dificuldades e conquistar os três pontos", disse.

Para o duelo, o técnico Guto Ferreira não terá entre os titulares o zagueiro Tiago, que recebeu o terceiro cartão amarelo contra o Paraná. Outro que está fora, mas tem iniciado os jogos no banco, é o volante Feijão, que sofreu um corte na testa no último jogo.

Com isso, o técnico deve lançar Lucas Fonseca na zaga como única mudança em relação ao time que venceu o Paraná. O meio-campo mais leve, com Juninho e Luiz Antônio como volantes, deve seguir. Na manhã desta segunda, 29, o Bahia treinou com os portões fechados para os jornalistas antes de embarcar no começo da tarde para Santa Catarina.

Nove jogos

A 22ª rodada da Série B, que começou nesta segunda com o duelo entre dois integrantes do G-4, Atlético-GO e Ceará, termina nesta terça com mais nove partidas.

Entre elas, o CRB, 4º com 34 pontos, pega em Maceió o Oeste, às 20h30; e o 5º, Brasil de Pelotas, com 33 pontos, visita às 21h30 o Bragantino. Os dois brigam com o Bahia por uma vaga na zona de acesso.

O Vasco, líder, com 41, recebe no Rio o Vila Nova, às 21h30. O Náutico, que aparece logo abaixo do Bahia, em 7º, com 31 pontos, terá em casa um confronto direto com o Londrina, 8º, com a mesma pontuação, às 20h30.

adblock ativo