Bahia encara o Grêmio em 'Pituaço' para embalar no Brasileirão

O Bahia vive o seu melhor momento na temporada, isso é fato. Sendo assim, o estádio de Pituaçu deve lotar neste sábado, 1º, às 19h, para receber um Esquadrão que não perde há quatro jogos. Para completar, o adversário, o Grêmio, vem bastante desfalcado – o que pode ajudar a equipe de Roger Machado a embalar ainda mais.

Em entrevista coletiva realizada nesta sexta-feira, 31, o goleiro Douglas comemorou o momento de alta. “O resultado vem em decorrência de um bom desempenho dentro de campo, de um grupo que está motivado, empenhado, e do planejamento que foi feito lá no começo do ano”, elogiou, destacando ainda o fato de a sequência de jogos não ter gerado muitas lesões no elenco.

O Grêmio deve ter um time remendado. Ainda sem os zagueiros Paulo Miranda e Kannemann, lesionados, o time não teve Geromel no último treino. Além deles, o técnico Renato Gaúcho segue sem Luan, Alisson, Matheus Henrique e Everton.

Se Geromel não puder atuar, o técnico deve optar pela improvisação do volante Michel. Apesar disso, o goleiro Douglas pregou cautela. “A gente sabe que o Grêmio vem desfalcado, mas sabe também que os que vão entrar, num clube com tanta competitividade interna, vão entrar muito motivados”, falou.

Novo patrocínio

O Bahia anunciou o patrocínio da empresa ‘Casa de Apostas’, que atua no ramo de apostas esportivas desde 2013. Conforme informou o clube, o contrato com a parceira tem duração de um ano e terá conteúdos ligados ao aplicativo oficial do Esquadrão, o ‘BBMP’.

A empresa já tinha acertado para que seu logo aparecesse nos uniformes de Vitória, Santos, Cruzeiro e Botafogo. Na camisa tricolor, o logo da ‘Casa de Apostas’ ficará na barra frontal.

adblock ativo