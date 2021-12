Bahia encara o Cruzeiro para alcançar a melhor posição nos pontos corridos

Com vaga garantida na Copa Sul-Americana de 2019, o Bahia chega à 38ª e última rodada do Campeonato Brasileiro com um último objetivo. Uma vitória sobre o Cruzeiro, em duelo marcado para as 16 horas (horário da Bahia) deste domingo, 2, no estádio de Pituaçu, em Salvador, garante ao time baiano a sua melhor posição na era dos pontos corridos. Até agora, a 12ª colocação conquistada na temporada passada, com 50 pontos, foi o auge no atual modelo de disputa.

Em 11.º lugar com 47 pontos, o Bahia pode atingir exatamente os mesmos 50 pontos que somou em 2017, mas com a chance de ficar ao menos uma posição acima. O único time que pode ultrapassá-lo é o Corinthians, 12.º colocado com 44, que vai enfrentar o Grêmio, em Porto Alegre.

Existe uma remota possibilidade de terminar em 10.º lugar, posição ocupada pelo Santos, com 50 pontos. Neste caso, no entanto, o time do técnico Enderson Moreira precisaria de uma derrota santista contra o Sport, no Recife, e ainda tirar uma diferença de -2 a 7 no saldo de gols.

Apesar de pregar foco no objetivo final, o clube já está pensando em 2019 e não perdeu tempo em renovar o contrato de Enderson Moreira. Com o vínculo garantido, o treinador trabalhou com mais tranquilidade nos últimos dias. Ele não confirmou o time que vai a campo, mas algumas mudanças são certas. Se o treinador fica, quem vai embora é Zé Rafael, que foi anunciado como reforço do Palmeiras, mas confirmado entre os titulares para se despedir.

Punido com dois jogos de suspensão pela expulsão na partida contra o Vasco, pela 26.ª rodada, o goleiro Douglas Friederich teve recurso negado no Superior Tribunal de Justiça Desportiva (STJD), na última quinta-feira, e está fora do jogo. Anderson vai ficar com a vaga. Também estão de fora o zagueiro Tiago e o volante Gregore, ambos suspensos. Com isso, Douglas Grolli deve entrar na defesa, enquanto que Flávio e Nilton brigam pela vaga na contenção do meio de campo.

O atacante Élber, o lateral-direito Nino Paraíba e o meia Marco Antônio seguem em tratamento no departamento médico.

