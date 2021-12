Bahia encara o César Vallejo, do Peru, pela Sul-Americana

O Bahia terá pela frente o Club Deportivo Universidad César Vallejo como adversário das oitavas de final da Copa Sul-Americana. Os jogos da competição devem acontecer nos dias 1º outubro, na Fonte Nova, e 16, no estádio Mansiche, no Peru.

Com gols do meia Donald Millán, e dos atacantes Andy Pando e Daniel Chávez, o time peruano conquistou a vaga no torneio continental após bater o Universitario de Sucre por por 3 a 0, na noite de terça-feira, 23.

