Bahia encara o campeão para eliminar de vez risco de queda

Para o Cruzeiro, jogo de festa. Campeão antecipado, restando ainda quatro rodadas para o fim do Brasileirão, o time celeste terá uma celebração nas ruas de Belo Horizonte após a partida, que será erguida a taça. Para o Bahia, mais um jogo a ser encarado como final.

O Esquadrão entra em campo contra o time celeste neste domingo, 1º, às 16h (horário de Salvador) com o objetivo nada simples: bater o time que venceu todos os adversários no torneio, no Mineirão, para garantir mais três pontos e afastar de vez qualquer risco de queda à Série B.

Sem almejar nada mais no campeonato, o Cruzeiro tem o ataque mais eficiente do certame e perdeu somente um jogo em casa - contra o São Paulo, no dia 9 de outubro. Já o Bahia ocupa a 13ª posição na tabela, com 45 pontos. Segundo o matemático Tristão Garcia, o tricolor tem ainda 8% de chance de queda. Um triunfo sobre o Cruzeiro evitaria a tensão de um provável "jogo de vida ou morte" contra o Fluminense na última rodada.

O técnico Cristóvão Borges mantém a confiança na equipe e acredita em um resultado positivo no Mineirão, que possa pôr um tempero amargo na festa do time celeste - que vai contar com trio elétrico do grupo baiano Asa de Águia e será comandada por Alexandre Peixe.

Mesmo sem pretensões no torneio, o Cruzeiro vai a campo com força máxima. As únicas mudanças no time titular será a entrada do volante Souza (em lugar de Nilton, contundido) e o retorno do zagueiro Bruno Rodrigo, recuperado de lesão.

No lado tricolor, as ausências serão por conta do volante Feijão (suspenso pelo terceiro cartão amarelo), o zagueiro Lucas Fonseca (vetado por causa de uma lesão na coxa) e o atacante Wallyson.

O companheiro do artilheiro Fernandão na linha de frente da equipe não treinou durante a semana com dores no tornozelo e acabou vetado na última atividade antes do embarque para Belo Horizonte.

