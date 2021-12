Bahia encara o ABC para acabar com fase ruim fora de casa

Quem vai acabar com a sua marca negativa nesta sexta-feira, 31? O ABC, que ainda não venceu em casa na Série B, ou o Bahia, que ganhou apenas uma como visitante?

Claro que há a possibilidade de sair um empate no Frasquerão, nesta sexta, às 21h30, e assim manter o retrospecto negativo de ambos. Mas as duas equipes precisam com urgência do resultado positivo.

O Tricolor ocupa o 7º lugar, com 25 pontos. Não vence há três partidas e, ainda que ganhe nesta sexta, terá chances remotas de voltar ao G-4. Precisa, para tanto, que Náutico (4º), Paysandu (5º) e Sampaio Corrêa (6º) percam. Além disso, que não haja empate entre Vitória (2º) e América-MG (3º).

O CRB foi o único time vencido pelo Tricolor como visitante, hoje distante 3ª rodada, por 3 a 0. Nos últimos três duelos fora de casa, o Bahia só fez perder. Ao todo, foram um triunfo, três empates e quatro derrotas. O aproveitamento, de 25%, faz do Tricolor o 9º pior visitante da Série B. Marcou sete gols e sofreu 12.

O que mantém o Tricolor na briga pelo acesso é a campanha em casa. Como mandante, estava com 100% de aproveitamento em sete jogos até o último sábado, quando empatou com o Botafogo.

Adversário em crise

O que pode facilitar para o Bahia é o terrível momento vivido pelo ABC. O Alvinegro potiguar é o pior mandante da Série B, sem nenhum triunfo no Frasqueirão. Foram quatro empates e quatro derrotas. O aproveitamento é de 16%.

O Mais Querido vem de duas derrotas em casa, para o Paraná, por 4 a 1, e para o Ceará, por 1 a 0, na última terça. O revés para o lanterna deixou a torcida revoltada. Após o jogo, um grupo de torcedores invadiu o CT e depredou os carros do atacante Kayke e do diretor de futebol Marcelo Abdon.

Nesta quinta, 30, sete atletas foram afastados, inclusive Kayke, artilheiro da equipe na competição, com oito gols. Alguns conhecidos da torcida baiana estão entre eles, como o volante Neto Coruja, ex-Vitória, e o lateral Jussandro, ex-Bahia.

O meia Rômulo, que voltou do Pan-Americano, onde defendeu a Seleção sub-22, está à disposição de Soares e concorda que a má fase do ABC é um estímulo: "Nos motiva ainda mais. Se não venceram ainda em casa, não será contra a gente que vão conseguir. Vamos procurar fazer uma boa partida e sair com a vitória".

Estreante na lateral e retorno de zagueiro

Sérgio Soares conta com a volta do titular Robson para a zaga. Ele vai fazer a quarta partida ao lado de Jailton na 'nova zaga' do Esquadrão, formada após a saída do capitão Titi.

Outra novidade é o lateral esquerdo Vítor, que disputará sua primeira partida como profissional. Oriundo da base tricolor, o atleta de 21 anos substitui Marlon, liberado para ir ao velório da avó em Belém. Ávine, titular em duas das últimas partidas pela Série B, foi poupado para fazer um treino físico específico após ficar três anos sem jogar.

"Vim trabalhando forte na base para ter essa oportunidade. Sou um lateral ofensivo, enquanto Marlon é mais de marcar. No que Soares precisar, estamos aí", disse Vítor.

Na outra lateral, Tony joga no lugar de Adriano, que voltou para Salvador com uma lesão muscular. O restante do time é igual ao que perdeu para o Santa Cruz, em Recife, na última terça, por 3 a 1.

Mudança

O jogo Bahia x América-MG, pela 20ª rodada da Série B, mudou de sexta, 21 de outubro, para sábado, 22. Horário, às 21h, e local, na Fonte Nova, estão mantidos.

