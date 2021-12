Bahia encara missão dupla nesta quarta-feira

Dois times. Dois técnicos. Dois adversários. Uma só missão: manter os 100% de aproveitamento do Bahia nesta temporada. É com esse roteiro que poderia servir em um filme hollywoodiano que o Tricolor encara nesta quarta-feira, 9, a inusitada tarefa de entrar em campo por duas vezes num mesmo dia.

A sessão para o torcedor começa às 19h30, na Fonte Nova, quando o Esquadrão enfrenta o Galícia pela 4ª rodada do Baiano. Assim que o jogo acabar, o torcedor mais 'viciado' pode correr para casa, já que, às 21h45, o time pega a Juazeirense, em Petrolina, pela Copa do Nordeste.

Para encarar a missão dupla, o Bahia, tal qual um super-herói, teve de realizar algo fantástico: se dividir. Para Petrolina - jogo que será transmitido para todo o Brasil -, mandou Aroldo Moreira e seu elenco do sub-20. Na capital, já pensando no Ba-Vi de domingo, ficarão o técnico Doriva e o time principal.

Quer dizer, equipe 'mais ou menos' principal, já que Doriva tem 12 desfalques. Dos titulares, estão fora por lesão Tinga, João Paulo, Danilo Pires, Hernane e Luisinho, que nesta foi vetado após levar uma pancada no treino. Além deles, o zagueiro Lucas Fonseca e o lateral esquerdo João Paulo Gomes não reúnem condições físicas de estrear.

Como o treino desta terça em Pituaçu foi fechado para a imprensa, não é possível dizer o time que joga nesta quarta, mas Doriva deve mandar para campo o que tem de melhor como preparação para o clássico.

"É um jogo importante. Temos que fazer um bom jogo e uma boa performance para alcançar essa vitória. O Galícia é uma das surpresas da competição e também já está classificado", disse o treinador.

Até por conta dos desfalques, Doriva conta que vai correr para casa a fim de assistir aos garotos do Esquadrão em Petrolina. "Haja vista que temos um elenco reduzido e estamos passando por esse momento difícil, é bom observar os meninos para ver se algum nos surpreende e nos dá opção para a sequência da competição", afirmou.

Garotos

Já em Pernambuco desde esta terça, a equipe sub-20 terá a oportunidade de atuar com transmissão de TV para todo o país. Chance também para os torcedores mais curiosos conhecerem as joias do time.

O time é o mesmo que segue invicto no Baiano da categoria, com três triunfos, um empate e 20 gols marcados. O atacante Rodrigo Rodrigues, artilheiro com sete gols, é o destaque da equipe. Os zagueiros Rodrigo e Everson, o lateral Juninho e o volante Júnior, que já treinaram no profissional, também serão titulares nesta quarta.

O Bahia já está classificado para a próxima fase de ambas as competições. A coincidência da data ocorreu porque o jogo contra o Galícia, que aconteceria no dia 27 de fevereiro, foi remarcado para esta quarta a pedido do Tricolor, que disputou um amistoso contra o Orlando City, nos EUA, na mesma data.

