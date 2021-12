Bahia encara Juazeirense para iniciar corrida pelo tri

A poucos dias do carnaval, o Bahia vai entrar em campo neste domingo, 31, no Estádio de Pituaçu, para estrear em busca do tricampeonato baiano, diante da Juazeirense. Com isso, nada melhor que jogar no embalo das músicas que vão agitar a folia momesca e conquistar um bom resultado.

O desfile da bola será em um circuito diferente: próximo à Avenida Paralela. O Cancão de Fogo é o mandante da partida, mas o Adauto Moraes, em Juazeiro, não reuniu condições de receber o espetáculo futebolístico. Com isso, a Federação Bahiana de Futebol (FBF) escolheu o Estádio de Pituaçu para ser o palco do jogo.

Em um local mais confortável para praticar o futebol - qualidade do gramado muito superior -, o bloco de jogadores do Esquadrão ainda contará com o apoio da torcida, que deve marcar presença na partida.

"Gramado muito bem cuidado, estádio charmoso. Foi ótimo o fato de poder jogar o primeiro jogo em Pituaçu. Isso vai favorecer o bom futebol", disse o técnico do Bahia, Doriva.

A única dúvida do comandante tricolor estava no setor defensivo. O zagueiro Gustavo, que sentiu dores na coxa durante a semana, treinou normalmente ontem e deve jogar sem problemas.

Doriva, porém, não confirma. "Vamos deixar para a última hora, fazer um suspense. É sempre bom. Mas normalmente não faço mistério", explicou.

Cancão vem com base

A Juazeirense chegou a Salvador na sexta-feira, 29, para o jogo. O time tem como ponto forte a base montada há quatro anos. Nove atletas estavam no grupo de 2015, dentre eles o atacante Sassá, que marcou contra o Bahia nas semifinais.

