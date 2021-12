Bahia encara jogo com Flu de Feira como ‘trampolim moral’ para Ba-Vis

Nesta temporada, o Bahia tem alternado subidas e descidas na ‘escadinha moral’ que define o status de um time para o resto dos desafios no ano.

A campanha na Copa do Nordeste, a melhor da competição, fez a equipe saltar degraus. Já a eliminação precoce na Copa do Brasil e a derrota no primeiro Ba-Vi do ano representaram um baixar de cabeça e de patamar.

Outro aspecto animador foi o triunfo no jogo de ida da semifinal do Baiano. No domingo passado, bateu fora de casa o Fluminense de Feira, melhor entre os pequenos do campeonato, por 3 a 0. Neste sábado, 22, com a classificação virtualmente confirmada – só será eliminado se perder por quatro gols de diferença no jogo que começa às 16h na Arena Fonte Nova – o Esquadrão usa o duelo como elemento motivador para os Ba-Vis decisivos que se aproximam. Acompanhe em tempo real os lances da partida.

“É claro que o placar nos dá uma boa vantagem, mas temos que jogar pela nossa confiança. Temos decisões pela frente e vamos enfrentar o Fluminense pra agarrar a vaga na final e também pra ganhar confiança”, discursou o zagueiro Tiago, que volta após cumprir suspensão em Feira.

O jogador admitiu que já se concentra na série de clássicos que promete estremecer Salvador a partir da semana que vem – os times se enfrentam na próxima quinta-feira e no domingo seguinte, e mais duas vezes logo depois caso confirmem o favoritismo e avancem à decisão estadual. “Já se cria a expectativa porque a cidade para quando tem esse clássico”, disse ele, que ponderou: “Vamos pensar primeiro no Fluminense. Temos o dever de fazer um bom jogo diante da nossa torcida, ir pra cima e buscar os gols”.

O técnico Guto Ferreira, mais político, prefere falar apenas sobre o confronto com o Touro do Sertão. “A cabeça está no Fluminense. A partir do momento em que gente conseguir o nosso objetivo, que é passar pelo Fluminense, aí sim vamos pensar no clássico. Cada um no seu tempo, cada momento no seu momento”, afirmou o treinador, que, no entanto, em uma atitude deixa transparecer que já traça seus planos com os Ba-Vis no horizonte.

Manobra esperta

Com o zagueiro titular Jackson lesionado, Guto vinha escalando Tiago e Éder como dupla principal. Porém, o lateral direito Eduardo está suspenso da primeira partida da semifinal do Nordestão, e seu substituto natural, Wellington Silva, também. Assim, Éder passa a ser opção no setor. Seria por este motivo que ele manda a campo neste sábado Tiago e Lucas Fonseca para que os dois comecem a se entender na zaga?

O técnico não confirma, mas quase não consegue disfarçar na resposta: “(risos) Vamos ver. Éder é uma opção boa, vem jogando. Nós temos situações do primeiro Ba-Vi, lá dos jogos da Copa do Nordeste, e a opção que nós temos para a lateral é Éder. Temos uma série de coisas que temos que administrar. Vamos ver o que a gente vai fazer”.

Neste sábado, Guto também não conta com o meia Régis, expulso no Joia da Princesa. Na sua vaga entra Zé Rafael.

Bahia x Fluminense de Feira - Jogo de volta das Semifinais do Campeonato Baiano

Local: Arena Fonte Nova, em Salvador (BA)

Quando: Sábado, 22, às 16h

Árbitro: Ricarle Gustavo Gonçalves Batista

Assistentes: Paulo de Tarso Bregalda Gussen e José dos Santos Amador

Bahia - Jean, Eduardo, Tiago, Lucas Fonseca e Armero; Renê Júnior, Juninho, Zé Rafael e Allione; Edigar Junio e Hernane. Técnico: Guto Ferreira.

Fluminense de Feira - Jair, Edson, Breno, Eduardo e Deca; Rogério, Jarbas, Jorge Wagner e Fernando Sobral; João Neto e Luiz Paulo. Técnico: Arnaldo Lira.

