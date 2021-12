Bahia encara Goiás e tenta encerrar jejum de triunfos

Há sempre algo de especial nas noites de sábado. Para a maioria das pessoas, é a hora de ficar com a família, assistir a um filme, jantar fora, encontrar os amigos, ir para a 'balada'... Ou seja, é o dia e o horário mais propícios para os bons momentos acontecerem.

Mas não é assim com todo mundo. Como diz o sucesso nas vozes de Lulu Santos e Cidade Negra, "todo mundo espera alguma coisa de um sábado à noite". No que depender dos últimos resultados, tudo o que o torcedor do Bahia pode esperar é o oposto de um momento feliz. Explica-se: o Tricolor não soube o que é vencer nos últimos 13 jogos em sábados à noite pelo Campeonato Brasileiro.

Mas, ainda recorrendo ao hit musical, diz-se que "no sábado à noite tudo pode mudar". E é com esse otimismo que o Esquadrão encara o Goiás, neste sábado, 9, às 18h30, na Fonte Nova. Afinal, além de acabar com o curioso jejum, um triunfo quebraria também a incômoda batida de dez jogos sem vencer na Série A.

O último triunfo num sábado à noite, aliás, foi uma festa e tanta para a torcida. Ainda sob o comando de 'Papai' Joel Santana, o Tricolor venceu o São Paulo por 4 a 3, em Pituaçu, em 5 de novembro de 2011. O motivo para tanta vibração foi a virada do time, em menos de 15 minutos, após a equipe paulista abrir 3 a 1.

A ressaca só chegou no ano seguinte, mas bateu com força. O jogo seguinte no horário aconteceu no dia 7 de julho de 2012, no Rio de Janeiro, e o Bahia levou um 3 a 0 do Botafogo, no Engenhão. A derrota é, até agora, a pior da série negativa que viria a seguir.

Depois, foram mais seis derrotas e seis empates (confira no quadro ao lado). O último tropeço foi em casa, há 15 dias: 1 a 0 para o Inter. Ao todo, somam-se três derrotas e dois empates como mandante, e quatro derrotas e quatro empates como visitante.

Se encerrar o jejum, o Tricolor pode até terminar a rodada fora do Z-4. Para isso, precisa torcer por derrotas de Coritiba, neste sábado, e do Figueirense, no domingo, 10. "Jogando em casa a gente sabe que pode sair com os pontos. Tem que entrar com humildade, sabendo da situação, e usar a torcida ao nosso favor", disse o atacante Rhayner.

Gago segue titular

Desfalque na última partida pelo Brasileiro, contra o Palmeiras, o volante Léo Gago recebeu mais uma chance contra o Timão, na quarta passada, e parece ter agradado.

Na sexta, 8, no último treino antes de pegar o Goiás, Charles Fabian tirou Uelliton da equipe e escalou Gago num trio ao lado de Fahel e Rafael Miranda. No ataque, voltam os poupados contra o Timão: Kieza, Marcos Aurélio e Rhayner.

