Bahia encara Globo-RN para manter boa fase na Copa Nordeste

Se a maré é boa, melhor aproveitar o embalo e tentar chegar ainda mais longe. Após momentos de turbulência no início da temporada, o Bahia retorna suas atenções nesta quinta-feira, 5, para o torneio onde tem se dado melhor até agora: a Copa do Nordeste. O Tricolor encara, às 19h40, na Fonte Nova, o Globo-RN pela 4ª rodada.

Dono da melhor campanha da competição até o início desta rodada, o Esquadrão pode chegar a 10 pontos caso vença o time potiguar, dando assim um passo importante rumo às quartas de final. Essa seria a primeira vez que o time passaria para o mata-mata na fase moderna do Nordestão, já que nos dois últimos anos caiu ainda na etapa de grupos.

Para completar, o jogo na Fonte Nova também é ótimo indício. Dos nove jogos do Bahia em 2015, apenas três foram na arena, e todos acabaram em triunfos. Ao todo, o Tricolor fez cinco gols e sofreu apenas dois, ambos no amistoso contra o ucraniano Shakhtar.

Um dos grandes responsáveis pela injeção de moral no time, o atacante Kieza, foi um dos que comemoraram a partida na casa oficial do time. "A torcida do Bahia é fundamental no sucesso do clube. Nossa equipe está toda voltada para jogar junto deles", disse.

A presença da torcida, no entanto, não tem feito jus ao retrospecto no estádio. Nos dois últimos jogos na Fonte Nova, a média foi de 3.400 pessoas. "Espero que eles possam voltar ao estádio, nos apoiando, empurrando", completou Kieza.

Artilheiro



O próprio Kieza tem motivos para comemorar o retorno da Copa do Nordeste. Com três gols, ele é um dos que brigam pela artilharia do torneio. Maxi, logo atrás, com dois, também está na lista. Léo Gamalho, o outro integrante do trio ofensivo, ainda não marcou.

Kieza jura que não se preocupa com essa disputa particular no clube. "A gente não pensa nisso, nem conversa sobre. Importante é que a gente vem se dando muito bem, os três juntos, conversando muito para tentar se acertar dentro de campo", comentou o camisa 9. "Estamos começando a nos entrosar e a pegar ritmo de jogo juntos. Os gols vão sair naturalmente. Não só eu, como Maxi e Léo Gamalho tem que procurar jogar bem, apenas para ajudar o Bahia", disse.

Nesta quinta, mais uma vez, o técnico Sérgio Soares fechou o treino pré-jogo, que aconteceu na Fonte Nova. Os desfalques serão o zagueiro Chicão, que trata um estiramento na coxa direita, o lateral esquerdo Raul, com um desconforto muscular, e o goleiro Omar, que sentiu dores na região abdominal no treino de ontem. Com isso, Carlos, de 20 anos, retorna à ala esquerda, e Jean, de 19, permanece no gol.

