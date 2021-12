Bahia encara Fortaleza nas quartas do Nordestão

O Bahia pode até ter passado com 100% de aproveitamento pela fase de grupos da Copa do Nordeste, mas tudo indica que não terá vida fácil se quiser conquistar o torneio. No sorteio que definiu os confrontos da fase eliminatória da competição, realizado nesta quinta-feira, 24, o Tricolor caiu justamente no 'lado' com mais times tradicionais da região. Se quiser chegar à decisão terá que passar pelo Fortaleza, nas quartas de final, e pelo Ceará ou Santa Cruz nas semifinais [veja a tabela abaixo].

O primeiro duelo com o Leão do Pici acontece na próxima quarta, 30, em Fortaleza, às 21h45, no Castelão, em jogo com portões fechados devido a uma punição sofrida pelo clube cearense, após briga de torcedores no último clássico contra o Ceará, pelo estadual. Por ter feito melhor campanha, o Bahia decidirá a vaga na Fonte Nova, dia 3 de abril (domingo), às 16h.

Do outro lado, o Campinense, dono da 2ª melhor campanha da fase de grupos, vai pegar o Salgueiro; já o Sport encara o CRB. O time alagoano teve a pior campanha entre os líderes de grupos, e por isso foi relegado ao status de visitante no jogo de volta.

Os pontos são cumulativos: ou seja, serão somados aos conquistados na fase de grupos. Quem chegar às semifinais com a melhor campanha terá a vantagem de decidir em casa; o mesmo vale para a final, no dia 1º de maio.

Em caso de empate no saldo de gols, avança para a próxima fase quem tiver marcado mais gols na casa do adversário. Se o empate persistir, a decisão será nos pênaltis.

Duelo de tricolores

O atacante Zé Roberto, autor do gol do triunfo sobre o Santa Cruz, na quarta, 23, na última partida da fase de grupos, comentou o duelo com o tricolor cearense: "Agora não dá para errar mais! Começou a fase da concentração e do foco. O Fortaleza não estava tão bem no início do ano, mas agora evoluiu e vem de vários jogos sem perder (são seis). Vamos jogar para trazer um bom resultado de lá", disse.

Para Zé, o Bahia chega com moral à disputa: "Começar o torneio com 100% de aproveitamento foi a melhor coisa possível. Todos ajudaram, da base ao profissional. Sabemos que se alguma peça faltar, os demais vão dar conta".

