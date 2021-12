Bahia encara dura missão contra São Paulo pela Sul-Americana

Para sobreviver na disputa da Copa Sul-Americana 2012, o Esporte Clube Bahia precisa superar uma espinhosa missão nesta terça-feira, 21, às 21h15: vencer o São Paulo, em pleno Morumbi, por pelo menos dois gols de diferença.

Esta árdua condição foi imposta ao Esquadrão de Aço por conta da derrota por 2 a 0 no jogo de ida, no Estádio de Pituaçu, na quarta-feira, 1. Para conquistar a vaga nas oitavas de final do torneio continental, o tricolor baiano terá que buscar um triunfo por 3 a 0 ou por qualquer diferença de dois gols, desde que faça pelo menos três na casa do adversário. O 2 a 0 é o único resultado que levaria a decisão para os pênaltis.

Bahia - A quantidade de gols não é o único empecilho para o Bahia. O técnico Caio Júnior tem quase um time de desfalques para a partida decisiva: são, exatamente, dez ausências. A principal delas é do atacante Souza, que após o treino da segunda-feira, 20, sentiu um incômodo na coxa e foi vetado pelo departamento médico do clube. Além dele, Fabinho sofreu uma pancada na última partida, contra o Náutico, e não está 100% para o próximo confronto.

Completam a lista de jogadores com problemas Ávine, Coelho, Kléberson, Jéferson, Elias - todos machucados -, Caio César, Cláudio Pitbull e Neto - que não foram inscritos a tempo para a campanha na Sul-Americana. Não para por aí: Hélder e Lulinha saíram com dores do último treinamento para a partida e não sabem se entram em campo nesta terça-feira.

No meio de tantas baixas, ao menos uma boa notícia: o lateral-direito Madson está perto do retorno aos gramados e já viajou com a equipe para São Paulo. No entanto, o garoto, revelado na base do Bahia, ficará no banco enquanto o volante Diones será mais uma vez improvisado na posição.

São Paulo - A principal baixa do elenco são-paulino é a do artilheiro Luís Fabiano, que segue contundido desde o jogo de ida entre as duas equipes, em Pituaçu. Mesma situação do volante Wellington e Marcelo Cañete, que ainda aprimoram a parte física após lesão. Completando a lista está o volante Paulo Assunção, contratado após o encerramento das inscrições para o torneio.

Por outro lado, o zagueiro Rhodolfo tem retorno garantido ao time, após cumprir suspensão na última partida pelo Campeonato Brasileiro. Na lateral esquerda, o técnico Ney Franco se dará ao luxo de poupar o titular Cortez, que não poderá enfrentar o Corinthians, no próximo domingo, 26, pela Série A. No seu lugar, o treinador testará suas duas outras opções: o meia Cícero ou o jovem Henrique Miranda, já visando o clássico.

