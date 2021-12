Bahia encara Corinthians para evitar sustos com Z-4

As derrotas consecutivas para Fluminense, Coritiba e Palmeiras empurraram o Bahia para a 16ª colocação da Série A do Campeonato Brasileiro e o tornaram o primeiro alvo dos clubes que almejam deixar a zona de rebaixamento.

Com uma vantagem volúvel de cinco pontos à frente do Sport, então o primeiro time da zona de descenso, o tricolor vai a campo às 18h30 deste sábado, 20, contra o Corinthians, no Pacaembu, para voltar a vencer e ganhar novo fôlego na briga contra os times da parte mais baixa da tabela.

Para a partida, o técnico Jorginho se ressente da falta do volante Hélder e do atacante Souza, ambos ainda em recuperação de lesões. Jones Carioca, suspenso, e Lulinha, que tem vínculo com o Timão, também não jogam. Durante os treinos, o treinador esboçou formação com quatro volantes, com Fabinho em lugar de Zé Roberto.

Pelo alvinegro paulista, o técnico Tite segue a promover testes na sua equipe, com vista no Mundial de Clubes, que será disputado em dezembro, no Japão. O treinador segue sem poder contar com Chicão, que ainda recupera a forma física. Lesionados, Danilo e Emerson Sheik também não jogam.

Além de Corinthans x Bahia, a 32ª rodada do Brasileirão tem ainda os duelos Palmeiras x Cruzeiro, Atlético-GO x Sport, Grêmio x Coritiba, Flamengo x São Paulo, Atlético-MG x Fluminense, Náutico x Portuguesa, Ponte Preta x Santos, Vasco x Internacional e Figueirense x Botafogo.

Corinthians - A dois meses de disputar o Mundial de Clubes, o técnico Tite segue a promover testes no time corintiano. A equipe que vai a campo contra o tricolor baiano é bastante diferente daquela que conquistou a Copa Libertadores da América.

Lesionado, o atacante Emerson Sheik segue fora do time e somente deve retornar aos treinamentos dentro de quatro semanas. Já Danilo levou um pisão no calcanhar no jogo contra o Cruzeiro e também está fora.

Deste modo, o ataque deverá ser formado por Romarinho e por Jorge Henrique, que, recuperado de uma lesão na coxa, volta ao time depois de um longo período afastado.

Contra rumores de que facilitaria o jogo para o Bahia, por ser o time baiano um concorrente direto do Palmeiras na briga contra o rebaixamento, o Corinthians garante que disputará a partida com o objetivo de conseguir a vitória.

Bahia - Souza e Hélder, ainda em fase de recuperação de lesões, são as duas principais baixas do Bahia para a partida em São Paulo.

Para a vaga do centroavante, o técnico Jorginho deve promover o retorno de Elias, que se recuperou de lesão muscular e volta ao time. No meio campo, Kléberson é o mais cotado para substituir Hélder.

Para dar maior consistência defensiva ao meio campo, o treinador treinou durante a semana uma formação com mais um volante: trocou Zé Roberto por Fabinho. Kléberson passou a ser o responsável por armar as jogadas.

Depois de ter ostentado o título simbólico de melhor time do segundo turno até a 28ª rodada, o Esquadrão começou a cair de rendimento: perdeu seguidamente para o Fluminense, para o Coritiba e para o concorrente direto Palmeiras.

