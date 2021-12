Bahia encara Corinthians na estreia da Série A do Brasileirão

A Confederação Brasileira de Futebol (CBF) divulgou na tarde desta quarta-feira, 3, a tabela com as nove primeiras rodadas da Série A do Campeonato Brasileiro. Com estreia marcada para o próximo dia 28 (domingo), às 16h, o Bahia enfrentará o Corinthians, na Arena Fonte Nova, em Salvador (confira os confrontos do Tricolor abaixo).

>>Tabela detalhada do Brasileirão 2019 - Rodadas 1ª a 9ª (arquivo em PDF)

No Brasileirão do ano passado, o Esquadrão e o Timão se enfrentaram duas vezes, com uma vitória para cada lado. Na capital baiana, no primeiro turno, o Tricolor bateu a equipe paulista pelo placar mínimo de 1 a 0. Já na Arena Itaquera, o Corinthians derrotou o Bahia por 2 a 1.

Um fator curioso da rodada de abertura será o confronto entre os campeões das séries A e B. O duelo entre Palmeiras e Fortaleza ocorrerá também no dia 28, às 19h. A equipe cearense retorna à elite após 13 anos, quando foi rebaixado em 2006 com uma campanha de 38 pontos e um 18º lugar na competição.

adblock ativo