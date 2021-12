Bahia encara Botafogo na estreia da Série A; confira tabela

O Bahia já sabe qual será a ordem dos seus adversários durante o Campeonato Brasileiro 2020. A estreia do Esquadrão será fora de casa, diante do Botafogo, no estádio do Engenhão, no Rio de Janeiro. Ainda sem data definida, o duelo deve ser no fim de semana dos dias 2, 3 ou 4 de maio, que serve como data-base para a primeira rodada do torneio.

O primeiro jogo do Tricolor como mandante será na segunda rodada, diante do Coritiba. Já o último adversário do Esquadrão será o Santos (confira todos os compromissos do Bahia abaixo). Curiosamente, assim como aconteceu em 2019, o clube terá jogos em sequência contra Palmeiras e Flamengo, os dois últimos campeões brasileiros e que mais uma vez figuram entre os principais candidatos ao título.

Os confrontos foram divulgados durante o conselho técnico da Série A do Campeonato Brasileiro, que foi realizado nesta quinta-feira, 27, na sede da CBF, no Rio de Janeiro. Além da tabela, o evento também reuniu representantes dos 20 times e serviu para definir os últimos detalhes do regulamento e as normas de disputa do Brasileirão.

Na última edição, o Bahia chegou a empolgar com um começo de competição surpreendente. O bom momento do time fez com que os torcedores sonhassem com a possibilidade de uma vaga na Libertadores, algo que não acontecia há 30 anos. No entanto, o Tricolor foi desidratando no final da competição e acabou frustrando as expectativas, chegando na 11ª colocação, com 49 pontos.

