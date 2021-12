Bahia encara Atlético-MG e tenta seguir fora do Z4

Com casa cheia, o Bahia enfrenta o Atlético-MG neste sábado, 9, às 18h30 (horário de Salvador), na Arena Fonte Nova, pela 33ª rodada do Brasileirão, em busaca de um triunfo para não entrar na zona de rebaixamento.

O tricolor está na 15ª posição com 38 pontos ganhos, apenas a dois pontos da zona de descenso. Consequência de uma série de cinco partidas sem triunfos e somente dois pontos conquistados.

Já o Galo está a 10 pontos do Bahia, na 6ª posição, com 48 pontos, e numa situação estável no campeonato. O clube tem vaga assegurada para a Libertadores do ano que vem por ser o atual campeão e usa a reta final do Brasileirão como preparação para o Mundial de Clubes, que será realizado em dezembro.

Para o jogo deste sábado, a diretoria do Esquadrão fez uma promoção no preço dos ingressos e cobrou R$ 20 (inteira) e R$ 10 (meia-entrada) na maior parte do estádio. E, a torcida tricolor voltou a mostrar sua força e esgotou os cerca de 25 mil ingressos colocados à venda, com o valor reduzido, em dois dias.

Mistério no tricolor

Como de costume, o técnico Cristóvão Borges faz mistério para o confronto diante dos mineiros. O treinador fechou os treinos de quinta-feira, 7, e desta sexta, 8, e manteve o mistério sobre o time que vai a campo.

Mesmo com os cuidados do comandante tricolor, o lateral-esquerdo Raul e o volante Fahel devem substituir Jussandro e Feijão, suspensos. Já o volante Fabrício Lusa deve continuar improvisado na lateral direita.

A principal dúvida é no ataque. Com as voltas de Wallyson e Marquinhos Gabriel, recuperados de lesões na coxa, além de William Barbio e Souza como opções ofensivas, Cristóvão terá que escolher dois deles para formar a linha de frente tricolor com o centroavante Fernandão.

Galo sem problemas

No Galo, o técnico Cuca não tem problemas para escalar o time que goleou o Náutico, no último sábado, 2, por 5 a 0. Improvisado na lateral esquerda, o volante Lucas Cândido deve permanecer na equipe.

