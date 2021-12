Bahia encara América-MG por vaga nas semifinais da Copa SP

Quatro vitórias, um empate e uma derrota, com 20 gols marcados e apenas oito sofridos. São com esses números que o Bahia encara o América-MG, nesta quarta-feira, 20, às 16 h, no Estádio Nogueirão, em Mogi das Cruzes (SP), para chegar às semifinais da Copa São Paulo de Futebol Júnior.

O Esquadrão, que atua no torneio sub-20 com uma equipe formada por atletas de até 17 anos, conquistou uma vaga nas quartas de final depois de empatar por 2 a 2 com o Flamengo, no último domingo, e perder nos pênaltis por 5 a 4 - foi o derrotado na última fase que somou o melhor desempenho durante toda a competição.

"O Flamengo foi melhor no primeiro tempo, mas no segundo voltamos com outras atitude e conseguimos empatar. Nos pênaltis, fomos infelizes, mas voltamos para a competição. O Bahia está forte para essa decisão contra o América Mineiro", explicou o treinador tricolor, Edson Fabiano.

Mesmo com uma equipe sub-17 em uma competição que reúne jogadores de até 20 anos, o treinador confia no Bahia para a partida. "A ideia do clube foi trazê-los para cá para amadurecer. Então, fizemos seis jogos, eles amadureceram muito. Nosso nível lá no futebol baiano deixa a desejar, principalmente nessa idade. A ideia do clube foi colocá-los numa dificuldade para eles amadurecerem e o objetivo do clube está sendo alcançado. Os resultados aconteceram porque realmente é um grupo muito qualificado, de muita personalidade. O trabalho do Bahia na base é muito forte, desde suas categorias menores. E o grupo joga junto há três anos, isso facilita", explicou Edson Fabiano.

Para a partida, Luís Fernando volta ao time no lugar de Caio. O volante cumpriu suspensão contra o Flamengo. Com isso, o Bahia vai a campo com: Deijair, Edimundo, Jonas, Jaques e Alisson Borges; Luís Fernando, Júnior, Felipinho e Max; Cristiano e Geovane Itinga.

Sobre o Coelho, o técnico Edson Fabiano destaca: "Vencemos o América na Copa BH do ano passado por 1 a 0. Equipe muito forte. Observamos o DVD do último jogo. O Bahia está preparado e confiante".

