Bahia encara América-MG no Independência

O Bahia vai enfrentar o América-MG na noite desta quarta-feira, 11, no Independência, às 21h45, pelo jogo de ida da segunda fase da Copa do Brasil.

O Coelho será o terceiro adversário do Esquadrão em 2016 que disputará a Série A do Brasileirão. Com isso, a partida serve como um ótimo teste para a Segundona, que começará para o tricolor neste sábado, diante do Avaí, na Arena Fonte Nova.

O retrospecto contra equipes da elite nesta temporada é regular. Foram quatro duelos contra o Santa Cruz, com duas vitórias, um empate e uma derrota. Diante do arquirrival Vitória, dois resultados negativos e um positivo. No total, três triunfos, um empate e três derrotas.

Quando o assunto é mata-mata, contudo, a marca não é boa. O Bahia foi eliminado para o Santa Cruz nas semifinais da Copa do Nordeste e perdeu o título baiano para o Vitória. Para contrariar os últimos fatos e passar de fase na Copa do Brasil, Doriva deve repetir o esquema tático que deu certo no último jogo, quando armou o time no 4-4-2.

A diferença, porém, é que João Paulo Gomes, improvisado no meio contra o Vitória, atuará em sua posição de origem: a lateral esquerda. O canhoto vai substituir Moisés, que cumprirá punição imposta pelo STJD por causa de uma expulsão na Copa do Nordeste. No meio, quem deve jogar é Juninho.

No ataque, Hernane e Edigar Junio estão vetados. Com isso, Henrique e Luisinho brigam por uma vaga para formar dupla ofensiva com Thiago Ribeiro. "Se tiver oportunidade, vou aproveitar o máximo possível, fazer o que eu sei, usar minha velocidade, meus dribles e tentar fazer o gol", disse Henrique.

