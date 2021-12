Bahia encaminha renovação de Edigar Junio

Uma das poucas coisas que se sabe sobre a montagem do elenco do Bahia para 2017 é que a diretoria preferiu renovar com a base do time titular deste ano antes de ir ao mercado.

Pois o Esquadrão está bem próximo de dar mais um passo pra isso. O clube comprará junto ao Atlético-PR parte dos direitos econômicos de Edigar Junio, e assinará com o atacante um contrato de três anos, até o final de 2019.

A própria assessoria do Bahia admite que a negociação está adiantada, mas diz que o martelo ainda não foi batido. Em 2016, o atacante de 26 anos fez 16 gols em 47 partidas.

