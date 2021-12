Bahia encaminha empréstimo de meia do Palmeiras

Após a contratação do zagueiro Juninho, um outro reforço pode estar a caminho do Bahia. Nesta quinta-feira, 4, o Boletim Informativo Diário (BID) da CBF divulgou o contrato por empréstimo do meia venezuelano Alejandro Guerra, de 33 anos, que pertence ao Palmeiras.

O meia fica no Tricolor até o fim do ano. Ele será o segundo atleta que chega do clube paulista durante a janela de transferência. Nesta manhã, o zagueiro Juninho desembarcou em Salvador e seguiu para o Fazendão. Além deles, outro que também pertence ao Alviverde é o atacante Artur.

Guerra chegou ao Palmeiras em 2017. O meia atuou por 62 jogos e anotou um 8 gols. Devido a lesões e por opção do técnico Felipão, o jogador ainda não entrou em campo nesta temporada.

Já o lateral esquerdo Júnior Tavares estava na mira do Esquadrão, mas, de acordo com o UOL, o jogador que pertence ao São Paulo prefere ficar na Europa. No momento, está emprestado à Sampdoria (ITA).

