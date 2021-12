Bahia empresta seis atletas da base ao Olaria

Por meio de uma nota publicada no seu site oficial, o Bahia anunciou nesta quarta-feira, 5, que iniciou uma parceria com o Olaria, tradicional clube do Rio de Janeiro.

Como primeira transação com o clube carioca, o tricolor acertou o empréstimo de seis jogadores das divisões de base: o goleiro Renan, o zagueiro do Dudu, os laterais Lucas e Gil Bahia, e os volantes Lenine e Thiago Bonfim.

Para completar o pacote, o técnico Chiquinho de Assis, que estava no comando do time Sub-23 do time baiano, também será emprestado ao Azulão.

O Olaria está na primeira divisão do futebol carioca e começará a disputar o Estadual em janeiro. O atual Diretor de Futebol do Bahia, Paulo Angioni, também já trabalhou no Olaria: assumiu a direção de futebol do clube em maio de 2009.

