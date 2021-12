Bahia empresta o atacante Rafael para time dos EUA

Jogador revelado na base do tricolor baiano, o atacante Rafael Gladiador foi emprestado, por um ano, para atuar no DC United, equipe da Major League Soccer, a Primeira Divisão do futebol nos Estados Unidos.

"Nós optamos pela negociação porque entendemos que ele tem uma necessidade de continuidade e, para isso, ele precisa continuar jogando", declarou o diretor de futebol do Bahia, Paulo Angioni, em entrevista na manhã desta quinta-feira, 3, durante a reapresentação do elenco tricolor no Fazendão.

Rafael ganhou destaque após a participação do Esquadrão na Copa São Paulo de Futebol Junior em 2011, quando foi titular na campanha que levou o time ao vice-campeonato da competição.

Promovido ao time titular, não conseguiu se firmar no time titular, seja pela presença do experiente atacante Souza, ou por não conseguir aproveitar as oportunidades quando o 'Caveirão' estava no departamento médico.

Em 2012, Rafael marcou quatro gols, três pelo Campeonato Baiano e um pelo Campeonato Brasileiro, feito no triunfo fora de casa contra o Atlético-GO, na última rodada da competição, resultado que garantiu a permanência do clube na elite do futebol nacional.

