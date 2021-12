Bahia empresta meia Régis para o Corinthians

Fora dos planos do técnico Enderson Moreira, o Bahia acertou nesta quinta-feira, 21, o empréstimo do meia Régis, de 26 anos, para o time do Corinthians.

O acordo entre Tricolor e time paulista vai até dezembro deste ano, com opção de compra de 50% dos direitos do atleta ao clube paulista. O vínculo entre Regis e o Esquadrão se encerra em 2020.

O jogador vinha treinando no Fazendão desde que retornou do Al-Wheda, da Arábia Saudita, em janeiro deste ano. Régis chega ao timão a pedido do treinador Fábio Carille, ao qual trabalharam juntos enquanto ele esteve emprestado para o clube árabe, na temporada passada.

Para ser oficializado pelo alvinegro, Régis passará por exames médicos. Vale lembrar, que o jogador não chegou a atuar no futebol saudita devido a uma lesão na coxa.

adblock ativo