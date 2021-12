O Bahia está classificado para as semifinais da Copa do Nordeste – vai enfrentar o vencedor do duelo Ceará x CRB –, mas não da maneira que o torcedor tricolor esperava. Depois de vencer na ida, fora de casa, por 2 a 1, o Tricolor só empatou por 0 a 0 com o Botafogo-PB, nesta quinta-feira, 3, no Estádio de Pituaçu.

Tiago Lemos Bahia empata sem gols com Botafogo-PB, mas se classifica às semifinais

O resultado positivo não aconteceu mais uma vez por causa das chances perdidas. No último domingo, o Esquadrão havia perdido inúmeras oportunidades e ficado no mesmo placar com o Atlético-PR, pelo Brasileiro.

Agora, o Bahia volta a pensar no Brasileirão. Domingo, 6, vai buscar o primeiro triunfo longe de Salvador. O adversário será o Sport, na Ilha do Retiro, às 19h, pela 4ª rodada.

Tiago e Élber, que não terminaram a partida nesta quinta, podem ser preocupações para o jogo em Pernambuco. O primeiro recuperou-se recentemente de desconforto na coxa. O segundo sentiu o ombro.

Bahia empata sem gols com Botafogo-PB, mas se classifica às semifinais | Foto: Divulgação/ATarde

O jogo

Diante do Belo, foram vários gols desperdiçados. Logo aos 13 minutos, Élber acertou a trave em chute de fora. No rebote, Zé Rafael bateu fraco e Walber salvou quase em cima da linha.

O mesmo Zé Rafael, livre na pequena área, não aproveitou cruzamento rasteiro de João Pedro e perdeu chance incrível.

Pelo Botafogo, Marcos Aurélio exigiu boa defesa de Douglas nos primeiros minutos da etapa final.

Aos 14, Allione – que entrou no lugar de Élber – recebeu passe de Zé Rafael na marca do pênalti e acertou a trave esquerda de Saulo.

Depois, foi a vez de Kayke. O centroavante entrou no lugar de Júnior Brumado e perdeu gol na pequena área.

